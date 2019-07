Huawei: Furcas, l'Italia ha retto, non è cambiato nulla

Per Huawei, e soprattutto per i suoi clienti, "non è cambiato assolutamente nulla", nonostante l'azienda sia finita nel mirino degli Usa. "I nostri dispositivi funzionano, sia quelli già in circolazione sia quelli che stanno arrivando sul mercato", come il primo smartphone 5G che l'azienda lancia stasera in Italia, e quello pieghevole, il Mate X , che "arriverà nei negozi a settembre". Lo assicura Pier Giorgio Furcas, deputy general manager di Huawei, in un'intervista all'Ansa in cui spiega che l'Italia è stato il Paese a pagare lo scotto minore nella guerra commerciale tra Washington e Pechino, "e stiamo già recuperando. Gli smartphone avranno i servizi di Google, le app, gli aggiornamenti di sicurezza e del sistema operativo, dice Furcas. Su questo si sono concentrati i timori degli utenti all'indomani di quella che Furcas definisce la "data fatidica": quel 20 maggio scorso quando gli Stati Uniti hanno inserito Huawei nella lista nera del commercio che impedirebbe alle aziende Usa di venderle prodotti".Un bando mai entrato in vigore - c'è stata una proroga iniziale di 3 mesi - e che forse non sarà mai realtà.

In questo senso vanno infatti le parole pronunciate da Donald Trump al G20 giapponese di fine giugno, dove ha dichiarato che Huawei potrà comprare da aziende americane.

"Le affermazioni di Trump hanno stemperato il clima, e confermato la serenità che le imprese statunitensi hanno avuto con Huawei", dice Furcas. "Noi abbiamo continuato a lavorare con Google, non si è interrotto nulla".

I timori dei consumatori hanno avuto in Italia l'impatto minore sulle vendite. Ad aprile Huawei aveva il 29% del mercato degli smartphone. "A fine maggio e giugno c'è stata una flessione, ma abbiamo iniziato subito a recuperare. Nel giro di un paio di settimane, massimo un mese, torneremo ai livelli di aprile", assicura. (ANSA).