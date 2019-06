Apple compra Drive.ai, start up per guida autonoma

Continua l'interesse di Apple per la tecnologia applicata al settore auto. Il colosso di Cupertino compra Drive.ai, start-up specializzata in sistemi per trasformare le auto normali in veicoli a guida autonoma.

La start-up di San Francisco, fondata nel 2015 da ex laureati che lavoravano nel laboratorio di intelligenza artificiale dell'Università di Stanford, aveva anche siglato una partnership con la città di Arlington, in Texas, per offrire un servizio navetta utilizzando veicoli con self-driving.

I termini finanziari della transazione con Apple non sono stati annunciati ma la società era stata valutata 200 milioni di dollari all'ultimo round di raccolta fondi.