Madonna si definisce una "madre severa". Rivelando alla Zeit, in un'intervista che verrà pubblicata il 27 giugno, di aver acquistato recentemente uno smartphone al figlio David, adolescente di 13 anni, dice: "Me ne sono pentita: Non mi rendevo conto di quanto siano pericolosi gli smartphone. Ora lo so".

Al settimanale tedesco la cantante rinnova le proprie critiche al Donald Trump: "E' un debole in iperattività per la sua insicurezza". Le piace invece la cancelliera tedesca, Angela Merkel.