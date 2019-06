Maker Faire 2019, possibile partecipare fino all'8 luglio

C'è tempo fino all'8 luglio per partecipare alla Maker Faire Rome - The European Edition, la rassegna dedicata all'innovazione e agli artigiani digitali in programma a Roma dal 18 al 20 ottobre e giunta alla settima edizioni. E' stata infatti prorogata la scadenza di tutte le proposte di Makers, Scuole, Università e Centri di Ricerca, inizialmente prevista per il 24 giugno.

Possono partecipare maker e appassionati di tecnologia, educatori, pensatori, inventori, ingegneri, autori, artisti, artigiani, designer, agricoltori, ricercatori, startupper, insomma tutti coloro che creano e stupiscono con la forza delle proprie idee. I progetti in tema di salute e disabilità presentati con la Call for Makers partecipano al premio "Make to Care", mentre quelli ispirati o orientati al mondo aerospaziale rientrano nella selezione di "Makers for Space".

Un'intera sezione della prossima Maker Faire Rome è dedicata ai beni culturali e alle tecnologie per tutela, conservazione e valorizzazione del patrimonio culturale. L'area sarà animata dai progetti a tema che arriveranno e dalla presenza del Ministero per i Beni e le Attività Culturali che presenterà gli ultimi interventi di restauro di opere d'arte eseguiti utilizzando tecnologie innovative e progetti di valorizzazione realizzati con il supporto di apparati tecnologici.

La Maker Faire Rome - The European Edition è organizzata in collaborazione con partner istituzionali come Ita (Italian Trade Agency) Agenzia Ice, Agenzia per la promozione all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese italiane. In particolare, il sostegno dell'Agenzia si inserisce nel quadro di un più ampio supporto del ministero dello Sviluppo Economico a iniziative in favore della competitività e dell'innovazione. Per la partecipazione delle scuole la rassegna si avvale della collaborazione con il Ministero per l'Istruzione, Universita' e Ricerca (Miur) con cui vengono realizzate le Call for Schools e Universities e l'Educational Day. Tra i partner istituzionali, la Regione Lazio che, con la Maker Faire Rome, attiverà corsi per aiutare le imprese a migliorare i propri processi produttivi grazie al supporto delle tecnologie 4.0.