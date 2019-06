FedEx fa causa a Usa su Huawei, "controlli impossibili"

FedEx fa causa al governo americano per Huawei. Il colosso delle spedizioni chiede al governo americano di allentare i requisiti che le impongono di controllare tutti i suoi pacchi per evitare che non contengano oggetti e componenti vietati indirizzati a Huawei. Un compito che è legalmente e logisticamente impossibile: "FedEx è una società di trasporti", non la polizia, spiega FedeEx nella documentazione depositata in tribunale.