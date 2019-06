Orologi e auricolari trainano mercato hi-tech da indossare

Cresce il mercato della tecnologia da indossare, trainato dagli smartwatch e dagli auricolari, mentre i bracciali per l'attività fisica iniziano a perdere appeal. A delineare il quadro sono gli analisti di Idc, secondo cui i dispositivi indossabili faranno registrare consegne globali per 222,9 milioni di unità, cifra che salirà fino a 302,3 milioni nel 2023 con un tasso di crescita annuale composto (Cagr) del 7,9%.

L'oggetto del desiderio sono gli smartwatch, di cui saranno messi in commercio 91,8 milioni di unità quest'anno e 131,6 milioni di pezzi nel 2023. Di questi, uno su quattro sarà un Apple Watch, mentre circa la metà consentirà di collegarsi alle reti cellulari senza dover passare dallo smartphone.

L'indipendenza dal telefono è solo uno dei trend, rilevano gli analisti, secondo cui nei prossimi anni gli orologi saranno integrati nell'ecosistema della casa 'intelligente' e serviranno sempre di più per monitorare le condizioni di salute, ma anche ai genitori per controllare i bambini.

Auricolari e cuffie smart faranno registrare consegne per 72 milioni di unità quest'anno e per 105,3 milioni nel 2023. Il primo utilizzo è il classico ascolto di musica o podcast, ma questi dispositivi saranno utili anche per accedere agli assistenti virtuali, avere traduzioni simultanee e aiutare chi ha problemi di udito.

Meno movimentato è il mercato dei bracciali per il fitness, di cui si attendono 54,2 milioni di consegne nel 2019 e 55 milioni nel 2023. Oltre la metà di questi dispositivi sarà consegnata in Cina, mentre in mercati maturi come Nord America ed Europa Occidentale i volumi caleranno, perché i consumatori si orienteranno sempre più spesso verso gli smartwatch.