Google con Renault-Nissan per guida autonoma fuori Usa

Renault e Nissan hanno siglato un accordo con Waymo - l'azienda di Google che si occupa di guida autonoma - volto a esplorare i servizi di mobilità senza conducente, per il trasporto di passeggeri e la consegna di merci, in Francia e Giappone. L'intesa, annunciata in un nota congiunta, prevede di valutare le opportunità di mercato e di collaborare sugli aspetti commerciali, legali e normativi relativi ai servizi basati su guida autonoma nei due Paesi in esame.

L'accordo con la Renault-Nissan-Mitsubishi Alliance, che porta Waymo fuori dalle strade americane, "segna il primo passo per sviluppare attività profittevoli e di lungo termine nei servizi di mobilità autonoma", si legge nella nota, in cui si spiega che le operazioni potrebbero in futuro espandersi ad altri mercati, "esclusa la Cina".

Per il Ceo di Waymo, John Krafcik, si tratta di "un'opportunità ideale per portare la nostra tecnologia autonoma sulla scena internazionale".

"La storia della mobilità di domani - ha aggiunto il Ceo di Renault, Thierry Bolloré - sarà scritta in modo congiunto, grazie alla collaborazione dell'Alleanza con Waymo, aprendo nuove prospettive per i servizi di mobilità senza conducente".

Il presidente e Ceo di Nissan, Hiroto Saikawa, ha evidenziato l'obiettivo della compagnia nipponica per essere tra i primi fornitori di servizi basati sulla guida autonoma".