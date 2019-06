Samsung Galaxy Note 10 sarà svelato il 7 agosto

Samsung svelerà il suo prossimo smartphone top di gamma il 7 agosto. Lo scrive il sito Cnet, che cita alcune fonti secondo cui il Galaxy Note 10 sarà presentato a New York, in un evento che si terrà nello stesso luogo in cui l'anno scorso è stato annunciato il Note 9, e cioè il Barclays Center a Brooklyn.

Il nuovo smartphone della linea Note, lanciata da Samsung nel 2011, secondo indiscrezioni sarà declinato in due modelli: uno con schermo da 6,3 pollici e uno più grande, da 6,75. Non mancherà una versione compatibile con le nuove reti cellulari 5G. Sempre in base alle voci, i dispositivi avranno una tripla fotocamera posteriore, disposta in verticale e non in orizzontale come nel caso del Galaxy S10.

Al momento non è noto quando - se prima o dopo l'evento del 7 agosto - Samsung porterà sul mercato il Galaxy Fold, lo smartphone pieghevole che sarebbe dovuto arrivare sugli scaffali a fine aprile, ma il cui lancio è stato posticipato in data da destinarsi per l'emergere di alcuni problemi allo schermo durante le prove di alcuni giornalisti.