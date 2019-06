Accordo Generali-Google sul cloud, parte da Italia

Generali Italia ha siglato con Google un accordo strategico basato sul cloud per trasformare, innovare e personalizzare prodotti e servizi rivolti a clienti retail di Generali in Italia e corporate a livello globale. La partnership parte dalla Penisola, per poi estendersi a livello globale a beneficio di tutto il gruppo.

Un nuovo laboratorio Generali-Google, con sede all'Innovation Park del Leone, unirà le competenze e la tecnologia delle due aziende, attraverso l'incontro di esperti e un programma di formazione sulle nuove tecnologie e competenze del futuro.

Tra le priorità dell'accordo la gestione dei servizi di mobilità connessi a supporto della piattaforma paneuropea della mobilità del gruppo assicurativo.