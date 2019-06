Ruote treni parlanti,avvisano dei guasti

(ANSA) - ROMA, 14 GIU - Le ruote dei treni 'parleranno' avvisando in tempo reale di eventuali guasti: se ne discute a Venezia dove, i colossi dell'industria ferroviaria si danno appuntamento, dal 16 al 20 giugno, per confrontarsi su "Le sale montate del futuro: un sistema integrato". E' questo il tema della 19 edizione dell'International Wheelset Congress, uno degli eventi triennali più influenti a livello mondiale, organizzato dall'UNIFE (Unione delle industrie ferroviarie europee) per conto di ERWA (European Railway Wheels Association). Oltre 350 i partecipanti provenienti dai cinque continenti che si scambieranno esperienze e conoscenze. Sala montata: così si definisce l'insieme di due ruote e un'asse corrispondente che fa correre i treni sulle rotaie. Ma focus di questa edizione è l'integrazione dei componenti che interagiscono con le sale montate e che contribuiscono ad una maggiore velocità, regolarità, riduzione dell'impatto acustico, aumento dell'affidabilità del veicolo e dell'infrastruttura.