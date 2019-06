Google Nest Hub arriva in Italia

Un aiuto in cucina, una cornice fotografica, le informazioni utili per la giornata, la musica di YouTube. Sono tutte le funzioni possibili con Google Nest Hub, l'assistente digitale di Big G con il display che arriva anche in Italia. Si può usare la voce per avere a portata di comando i principali servizi sullo schermo, dalla Ricerca a YouTube, dalle Foto al Calendar e alle Mappe.

Schermo da 7 pollici ed angoli arrotondati in Italia è disponibile in due colori: grigio chiaro e grigio antracite. Nella parte superiore c'è l'equalizzatore ambientale, un sensore luminoso che permette di regolare automaticamente lo schermo in base alla luce presente nella stanza. In questo modo anche le foto mostrate su Nest Hub si integrano all'ambiente. Quando è ora di andare a dormire, il dispositivo oscura lo schermo.

Inoltre, si possono controllare centinaia di dispositivi intelligenti per la casa, dalle lampadine alle prese smart.

Tutta la famiglia può gestire i dispositivi da un'unico pannello di controllo, senza dover passare da un'app all'altra. Con Nest Hub si potranno avere tre mesi di YouTube Premium in regalo che, insieme a YouTube Music, vi offre tutto YouTube senza annunci pubblicitari. Si possono ascoltare anche Spotify e altri servizi di streaming musicali.