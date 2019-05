Ecco Doggo, il cane robot fai-da-te e low cost

(Prime passeggiate con salti acrobatici per Stanford Doggo, il cane robot fai-da-te realizzato negli Stati Uniti dagli studenti della Stanford University: costruito assemblando componenti a basso costo facili da reperire, è dotato di un software liberamente accessibile a tutti che può essere modificato in modo da istruirlo a eseguire i compiti più disparati.

Presentato in Canada in occasione della Conferenza internazionale di robotica e automazione di Montreal, potrà diventare il primo di una serie di robot quadrupedi low-cost progettati per operazioni di salvataggio o per trasporto di carichi e oggetti. Grande quanto un beagle, Stanford Doggo può camminare, trotterellare, danzare, saltare e fare capriole all'indietro. Con le sue quattro zampe può mantenere l'andatura e la traiettoria desiderate anche quando il terreno cambia di consistenza. Ci riesce pur essendo privo di molle, grazie a motori che calcolano 8.000 volte al secondo le forze esterne che agiscono sul robot per determinare la forza da applicare in risposta.

Nei test di laboratorio ha dimostrato di essere perfino più agile rispetto a molti dei robot quadrupedi usati nei laboratori, tanto da riuscire a spiccare salti di quasi un metro.