Honor a Londra presenta nuovi smartphone

- Nel pieno della bufera statunitense, con l'iscrizione nella lista nera del commercio che mette a rischio la possibilità di ottenere in futuro i software di Google e i chip di Qualcomm e Intel, Huawei porta avanti le sue attività. A Londra Honor, il brand giovane dell'azienda cinese, ha convocato la stampa per presentare i suoi nuovi smartphone top di gamma.



Senza fare riferimento alle decisioni del governo americano, che ora ha allentato la presa concedendo una licenza temporanea di 90 giorni a Huawei per comprare beni e servizi statunitensi, Honor ha svelato la serie Honor 20, composta da un modello "normale" e uno Pro, più una versione 'Lite' di fascia economica già lanciata in Italia.



Honor 20 e Honor 20 Pro puntano sulla scocca e il comparto fotografico. La scocca posteriore è in "vetro olografico dinamico multidimensionale", spiega l'azienda, e crea un effetto ottico di profondità.



L'Honor 20 Pro (al momento è privo di certificazione Google per effetto della messa al bando Usa ma dovrebbe riceverla grazie alla licenza temporanea) ha uno schermo da 6,26 pollici e monta sul retro una quadrupla fotocamera. Il sensore principale, targato Sony, è da 48 megapixel e per la prima volta porta su uno smartphone un'apertura F/1.4. Ad affiancarlo un grandangolo da 16 megapixel, un teleobiettivo da 8 megapixel e un sensore Macro da 2 megapixel per scatti molto ravvicinati. La fotocamera per i selfie è da 32 megapixel.



Il telefono ha a bordo il processore Kirin 980 con AI, il più potente prodotto da Huawei, 8GB di Ram e 256 GB di memoria interna. La batteria è da 4.000mAh a ricarica veloce. Particolarità è il lettore di impronte posto sul pulsante d'accensione laterale. L'Honor 20 si differenzia solo per la fotocamera posteriore (il sensore da 48 megapixel ha apertura F/1.8 e il teleobiettivo è sostituito da un sensore di profondità da 2 megapixel per effetto bokeh) e per la memoria (6 GB di Ram e 128 GB di memoria interna).



Honor 20 Pro sarà proposto nei colori Phantom Black e Phantom Blue a 600 euro; l'Honor 20 è in Midnight Black e Sapphire Blue a 500 euro.