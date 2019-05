Da studenti Empoli app usa funzioni smartphone senza consumo energia

(ANSA) - PISA - Gli studenti dell'Iti 'Ferraris Brunelleschi' di Empoli (Firenze) hanno vinto la finale toscana di 'Impresa in azione 2019', svoltasi a Pisa, con l'impresa Endow.Junior Achiviement, aggiudicandosi anche il premio speciale Mini impresa Toscana 4.0 grazie al gadget per lo smartphone 'Handy Tool', soluzione che velocizza l'accesso alle funzioni più usate del telefonino (chiamare una persona, inviare messaggi personalizzati, aprire applicazioni preferite, accendere/spegnere la torcia).



Delle dimensioni di un piccolo cerotto, 'Handy Tool' aggiunge tre pulsanti programmabili ai telefoni Android: basta applicarlo sul retro del dispositivo o della custodia e scaricare l'apposita app per utilizzare le funzioni più impiegate senza consumo di batteria grazie alla tecnologia Nfc (Near-Field Communication). Gli studenti empolesi parteciperanno alla finale nazionale Biz Factory-Bridging the Gap, in programma a Milano il 3 e 4 giugno.



"E' fondamentale - spiega Valter Tamburini, presidente della Fondazione per l'Innovazione e lo Sviluppo Imprenditoriale Isi e della Camera di Commercio di Pisa - nei percorsi di alternanza scuola lavoro, garantire agli studenti condizioni che assicurino esperienze pratiche e acquisizione di nozioni tecniche mediante il contatto diretto con ambienti di lavoro effettivi e Impresa in Azione va anche oltre, trattandosi di un vero e proprio laboratorio dove i ragazzi devono cimentarsi con le dinamiche reali di un'azienda".



La giuria della finale toscana ha inoltre assegnato altri riconoscimenti speciali: il premio "Rotary: giovani@intrapresa.futuro" all'Iti 'Ferraris-Brunelleschi' di Empoli, quale team che con il suo lavoro ha saputo meglio guardare al futuro; Business Model Award all'Istituto Superiore d'Istruzione "Sandro Pertini" di Lucca per il miglior modello di business e "Communication & marketing Award a KM0" dell'Istituto Tecnico "Carlo Cattaneo" di San Miniato per aver utilizzato meglio le strategie di comunicazione social e marketing.(ANSA).