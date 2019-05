Wiko View 3 punta su foto e batteria

(ANSA) - CATANIA, 12 MAG - È in arrivo sugli scaffali italiani il View 3, il nuovo smartphone del brand francese Wiko.

Svelato nel febbraio scorso al Mobile World Congress di Barcellona, il telefono è stato mostrato in anteprima a Catania in occasione della "CorriCatania", la corsa-canminata di solidarietà della quale Wiko è sponsor. Il dispositivo ha come punti di forza la tripla fotocamera posteriore e la batteria che promette due giorni d'autonomia, oltre al prezzo, "democratico" come da tradizione dell'azienda.

Lo smartphone di Wiko, che in Italia è il quarto brand per volumi di vendita nell'open market, monta un display da 6,26 pollici con notch. Il comparto fotografico si compone di un sensore principale da 12 megapixel con intelligenza artificiale, coadiuvato da un grandangolo da 13 megapixel e da un sensore di profondità da 2 megapixel che permette l'effetto bokeh nei ritratti. La fotocamera per i selfie è invece da 8 megapixel.

All'interno si trova il processore Mediatek Helio P22, supportato da 3GB di Ram e 64 GB di memoria interna espandibile fino a 256 GB. La batteria è da 4.000 mAh, consente di fare a meno della presa elettrica per due giorni. Il sistema operativo è Android 9 Pie e porta sul dispositivo anche anche Google Lens e l'assistente vocale di Big G.

Il View 3 sarà in vendita a partire dall'ultima decade di maggio in tre finiture - Night Blue, Blush Gold ed Electro Bleen - a 180 euro.(ANSA).