Tablet, mercato a -5% nel primo trimestre

Il mercato mondiale dei tablet ha chiuso il primo trimestre con un calo del 5% su base annua, a quota 36,7 milioni di unità. Lo riferiscono i ricercatori di Strategy Analytics, descrivendo una "concorrenza feroce sui prezzi che ha messo sotto pressione molti fornitori di tablet Android". Gli analisti evidenziano la buona performance di Apple, Huawei e Amazon, che guadagnano terreno a scapito dei rivali. In calo, nella top-5, Samsung e Lenovo.



In base ai dati preliminari forniti, da gennaio a marzo Apple ha consegnato 9,9 milioni di iPad, il 9% in più rispetto ai 9,1 milioni del primo trimestre 2018. L'azienda di Cupertino ha incrementato la sua quota di mercato, dal 23,5 al 27,1%. Al secondo posto c'è Samsung, le cui consegne sono diminuite da 5,3 a 4,8 milioni di unità. La medaglia di bronzo resta a Huawei, che continua a crescere soprattutto in Cina ed Emea (Europa, Medio Oriente e Africa). Il colosso di Shenzhen registra 3,5 milioni di tablet messi in commercio, contro i 3,3 milioni di un anno fa. Fuori dal podio va in scena l'impennata di Amazon, che grazie ad alcuni sconti mette a segno un incremento del 21% a quota 3 milioni di dispositivi. Quinta è Lenovo, giù del 26% a 1,6 milioni di unità.