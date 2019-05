Usa bloccano China Mobile per rischi di spionaggio

La Federal Communications Commission ha votato all'unanimità il divieto di ingresso sul mercato americano di China Mobile per timori di spionaggio. Una decisione che va ad alimentare le tensioni commerciali fra Stati Uniti e Cina. "Il governo cinese potrebbe usare China Mobile per trarre vantaggio della nostra rete telefonica per raccogliere intelligence contro le agenzie del governo americano e altri target. E' un rischio inaccettabile", ha affermato Ajit Pai, il presidente della Federal Communications Commission.