Samsung Galaxy Fold,tempi ancora incerti

C'è ancora incertezza sul Galaxy Fold, il primo smartphone pieghevole di Samsung il cui lancio è stato rimandato dopo i problemi allo schermo emersi durante le prove di alcuni giornalisti. In una email inviata ai clienti statunitensi che avevano preordinato il costoso dispositivo da 2mila dollari, l'azienda coreana ha spiegato che sta migliorando la resistenza del telefono, ma che ancora non ha una data definitiva per l'arrivo sugli scaffali. Per questo, consente agli utenti di recedere dalla prenotazione.

"Stiamo facendo progressi nel migliorare il Galaxy Fold per essere certi che rispetti gli standard elevati che vi aspettate da noi", si legge nell'email pubblicata da alcuni siti Usa. "Ciò significa che non possiamo ancora confermare la data di consegna anticipata".

Agli utenti che hanno prenotato lo smartphone, Samsung ricorda che il dispositivo sarà addebitato loro soltanto dopo la spedizione. Se hanno cambiato idea, tuttavia, possono annullare il preordine. La loro prenotazione - si precisa - sarà comunque cancellata automaticamente se Samsung non riuscirà a consegnare il telefono entro il 31 maggio.

Il Galaxy Fold avrebbe dovuto esordire sul mercato americano il 26 aprile scorso. Alcuni malfunzionamenti e rotture dello schermo pieghevole, documentate dai giornalisti che avevano il dispositivo in prova, hanno però spinto Samsung a rimandare il lancio commerciale.