Google svela lo smartphone Pixel 3a

Google svela il Pixel 3A, uno smartphone che segna l'esordio della compagnia nella fascia media del mercato. Presentato durante la Google I/O, la conferenza annuale degli sviluppatori che ha preso il via stasera a Mountain View, in California, il telefono è il fratello minore del Pixel 3, dispositivo di fascia alta lanciato lo scorso ottobre e che non ha venduto come sperato. Da questo riprende l'aspetto, con scocca lucida e opaca in bianco o in nero, e la fotocamera, ma ne dimezza il prezzo per spingere le vendite.



Il nuovo smartphone arriva anch'esso in due versioni: una normale con schermo Oled da 5,6 pollici e una XL, con display da 6 pollici. La fotocamera posteriore è la stessa del Pixel 3, da 12 megapixel, molto apprezzata dalla critica. Il processore è però meno potente - il Qualcomm Snapdragon 670 al posto dell'845 - coadiuvato da 4 Giga di ram e 64 Giga di memoria interna.



Il sistema operativo è Android 9 e sarà aggiornato per 3 anni, così come gli update di sicurezza. La batteria è a ricarica veloce, ma non wireless, e promette 30 ore di autonomia. Il Pixel 3a e l Pixel 3a XL sono disponibili dall'8 maggio, anche in Italia, nei colori bianco o nero, nella fascia di prezzo dei 400 euro.