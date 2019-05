Qualcomm, da Apple avrà 4,5 miliardi dlr

Qualcomm riceverà da Apple tra i 4,5 e i 4,7 miliardi di dollari, come parte dell'intesa siglata il mese scorso dalle due aziende per mettere fine alle dispute legali su brevetti e diritti. Lo ha reso noto Qualcomm annunciando i risultati finanziari del secondo trimestre fiscale. La cifra è l'una tantum pattuito nell'accordo siglato il 16 aprile, che prevede anche un contratto di licenza della durata di sei anni e un contratto di fornitura di chip.



Nel secondo trimestre fiscale, chiuso a marzo, Qualcomm ha riportato ricavi per 4,98 miliardi di dollari, in calo del 4,6% su base annua. L'utile netto è raddoppiato, raggiungendo i 663 milioni a fronte dei 330 milioni del pari periodo 2018.