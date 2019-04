Lo smartphone pieghevole Motorola potrebbe essere così

Non uno smartphone che si apre in due dal lato lungo per guadagnare le dimensioni di un tablet, ma un telefono a conchiglia, che si sviluppa in verticale e da chiuso è pressoché quadrato. E' così che potrebbe essere il prossimo cellulare Razr, il primo pieghevole targato Motorola, secondo le indiscrezioni che circolano e che sembrano trovare conferma in una nuova immagine pubblicata sul social network cinese Weibo e ripresa dal sito SlashLeaks.

L'immagine mostra come potrebbe apparire il Razr, insieme alla sua scatola triangolare contenente la base di ricarica e altri accessori. A differenza degli smartphone pieghevoli già svelati, come il Galaxy Fold di Samsung e il Mate X di Huawei, il pieghevole di Motorola potrebbe non avere specifiche top di gamma. Stando alle indiscrezioni, infatti, il dispositivo dovrebbe montare un processore Snapdragon 710 di Qualcomm e un quantitativo medio di Ram. Per il Razr non ci sono ancora date ufficiali di lancio, ma lo smartphone è atteso nel corso dell'anno.