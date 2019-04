AirPods 3 avranno cancellazione del rumore

(ANSA) - ROMA - Gli auricolari AirPods 3 di Apple potrebbero arrivare entro fine anno con una novità, la cancellazione del rumore. L'indiscrezione arriva dal sito Digitimes, le cuffiette di terza generazione potrebbero anche avere la caratteristica di resistenza all'acqua, come già svelato da Bloomberg. L'azienda di Cupertino, che ha lanciato il trend delle cuffiette wireless, potrebbe essere al lavoro anche per migliorare l'autonomia degli auricolari. Apple ha presentato da poco, a marzo, gli AirPods 2 con custodia e ricarica wireless.



Quello delle cuffie wireless è un settore in piena crescita.



Insieme a Apple, sono entrati in partita anche Google, Samsung e Huawei. E secondo indiscrezioni anche Microsoft Sarebbe al lavoro su questo genere di dispositivo. Il mercato della tecnologia indossabile - secondo gli analisti Idc - corre al galoppo. Le consegne mondiali hanno raggiunto i 172,2 milioni di unità, con un incremento del 27,5% su base annua. A trainare l'aumento proprio il comparto degli auricolari.