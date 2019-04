Mercato Pc a +2,8% in Europa occidentale

A fronte di un calo su scala globale, il mercato dei personal computer registra una crescita in Europa occidentale, dove il primo trimestre si è chiuso a +2,8% su base annua. Lo riferiscono gli analisti di Idc, secondo cui a trainare è il segmento commerciale, che ha messo a segno un +10,7%, mentre il segmento consumer ha registrato un calo dell'8,9%.



"Nonostante la carenza di componenti e le difficili condizioni macroeconomiche in alcune delle principali economie, un'eccezionale performance commerciale ha tenuto a galla il mercato dei Pc in Europa Ovest", commenta l'analista Liam Hall.



Considerando tutta l'area Emea - cioè Europa, Medio Oriente e Africa - le consegne di Pc nel primo trimestre sono diminuite del 2,7% a quota 17 milioni di unità. Il segmento commerciale ha riportato un incremento del 6%, mentre il segmento consumer ha accusato una flessione del 12,6%. A livello globale, il settore ha riportato un -3%.



Tra i costruttori, Hp ha mantenuto il primo posto con 4,9 milioni di Pc consegnati nella regione Emea tra gennaio e marzo.

Seguono Lenovo con 4,2 milioni di unità e Dell con 2,5 milioni.

Fuori dal podio Acer (1,2 milioni) e Asus (1,1 milioni).(ANSA).