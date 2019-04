iPhone 5G nel 2020 con modem Qualcomm

Apple metterà in commercio un iPhone 5G solo nel 2020, usando modem di Qualcomm - con cui ha di recente chiuso una disputa legale su brevetti e licenze - e di Samsung. Lo prevede l'analista Ming-Chi Kuo, esperto dell'azienda di Cupertino.

Per Kuo, Apple porterà sul mercato un iPhone 5G nell'autunno del 2020, e non nel 2019 come la maggior parte dei produttori di smartphone. Il lancio, tuttavia, contribuirà a rivitalizzare le vendite dell'iPhone, che hanno subito una frenata.

"Ci aspettiamo che le consegne complessive di iPhone si attesteranno a 188-192 milioni di unità nel 2019, e a 195-200 milioni nel 2020", si legge in una nota dell'analista riportata dal sito della Cnbc.

Apple ha venduto 217 milioni di iPhone nell'esercizio fiscale 2018, che si è chiuso nel settembre scorso. A dicembre la compagnia ha poi reso noto che non comunicherà più i dati sui volumi di vendita di dispositivi, perché meno rilevanti per gli investitori.

La scorsa settimana Apple e Qualcomm hanno raggiunto un accordo sullo scontro legale che le vede protagoniste nei tribunali di tutto il mondo riguardo le royalty. "L'accordo include un pagamento da Apple e Qualcomm" si legge nel comunicato, nel quale si precisa che le due società hanno anche siglato un contratto di licenza di sei anni, in vigore dall'1 aprile 2019, con l'opzione di estenderlo per altri di due anni.