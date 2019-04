Elon Musk, auto completamente autonome il prossimo anno

''In un anno da oggi avremo più di un milione di auto interamente autonome''. Lo afferma Elon Musk alzando il velo su un nuovo microchip sul quale Tesla scommette per le auto senza guidatore, con neanche un essere umano pronto a intervenire in caso di emergenza.

L'annuncio è l'occasione per Musk per bocciare la tecnologia radar LIDAR, quella usata dalle rivali nello sviluppo delle auto autonome.

Il titolo della società ieri era in calo a Wall Street dopo che una delle sue auto ha preso fuoco in un parcheggio a Shanghai. "Abbiamo inviato una squadra sul posto e stiamo collaborando con le autorità locali per accertare cosa è accaduto" afferma Tesla in merito all'esplosione del Model S.