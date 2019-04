L'86% delle imprese pensano a trasformazione digitale

Le sfide dell'innovazione tecnologica "sono molto impegnative, ma l'86% delle imprese in Italia ha attivato progetti di trasformazione digitale, si tratta quindi di un fenomeno già avviato nel nostro paese con diversi esempi molto significativi".

Lo ha detto il direttore della Luiss Business School, Paolo Boccardelli, al 'Challenges for Innovation' organizzato da Il Messaggero con il supporto di Atlantia, Ford, Leonardo, Sorgenia e Tim, dedicato all'innovazione e alle nuove tecnologie. In particolare, sono state analizzate alcune tematiche cruciali della rivoluzione digitale in atto, fra cui lo sviluppo del 5G, dei big data e dei servizi innovativi legati alle case, ai trasporti e alle città. L'opening speech è stato affidato a Francesca Bria, assessore all'innovazione tecnologica di Barcellona con la sindaca Ada Colau.

"A Barcellona l'obiettivo del nostro lavoro è stato quello di uscire dall'idea tecnocratica della smart city, mettendo al centro i bisogni dei cittadini: il diritto alla casa, la sanità pubblica, la mobilità sostenibile, la creazione di nuovi spazi verdi e la lotta al cambiamento climatico", ha spiegato Bria aggiungendo che per partire dalle questioni reali "abbiamo messo in campo un grosso processo di democrazia partecipativa, grazie al quale ad oggi il 70% delle proposte nella nostra agenda di governo della città viene direttamente dai cittadini".