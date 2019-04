Anche Microsoft punta cuffie wireless

Anche Microsoft potrebbe sfidare Apple nel campo degli auricolari wireless, starebbe lavorando a cuffiette smart con marchio Surface. L'indiscrezione arriva dal sito Thurrott.com. L'azienda di Redmond l'anno scorso ha presentato le prime cuffie Surface Headphones, secondo le indiscrezioni uno degli obiettivi sarebbe espandere questa nuova linea sfruttando lo sviluppo della tecnologia audio. Il nome in codice di questi probabili auricolari è Morrison, come Jim Morrison, il frontman dei Doors. Inoltre, i Surface Buds potrebbero integrare l'assistente virtuale Cortana.

Quello delle cuffie wireless è un settore in piena crescita.

Dopo Apple, sono entrati in partita anche Google, Samsung e Huawei. Il mercato della tecnologia indossabile - secondo gli analisti Idc - è in piena crescita. Le consegne mondiali hanno raggiunto i 172,2 milioni di unità, con un incremento del 27,5% su base annua. A trainare l'aumento proprio il comparto degli auricolari.(ANSA).