La Tv arrotolabile LG diventa installazione artistica

La tv arrotolabile di LG, presentata all'ultimo Ces di Las Vegas, diventa un installazione d'arte in mostra a Milano che si può vedere durante la Design Week. E' possibile grazie alla collaborazione tra l'azienda asiatica e lo studio di architettura e industrial design Foster and Partners.

Protagonista è la Lg Signature Oled Tv R (modello 65R9), in anteprima europea. Presentato in occasione del Ces 2019, il Tv Oled arrotolabile di Lg propone "un nuovo livello di integrazione tra spazio e assenza di pareti". L'installazione Redefining Space "è un'interpretazione tridimensionale che dimostra come luce, tecnologia e design si intersecano per illustrare le nuove possibilità di spazio grazie alla tecnologia che cambia forma".

L'esperienza audio-visiva viene completata dal suono di Dolby Atmos. "A dimostrazione dell'armonia tra tecnologia e i ritmi della vita, lo schermo arrotolabile di Lg si mostra quando l'ambiente è luminoso e ricco di suoni, per scomparire quando intorno tutto tace", spiega una nota dell'azienda.