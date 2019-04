Missione Seattle, studenti mostrano il robot 'Xiva' ai manager di Amazon

In missione a Seattle, per presentare ai manager di Amazon il progetto con cui hanno vinto il concorso aziendale aperto alle università. E' il viaggio di Claudia, Giulia, Michele e Miriam, studenti del quarto e quinto anno della laurea magistrale in Ingegneria gestionale ed Economia all'ateneo romano di Tor Vergata. Sono loro ad aver conquistato la terza edizione dell'Amazon Innovation Award con "Xiva", un robot pensato per migliorare le operazioni di spostamento delle merci nei magazzini e, al contempo, evitare ai lavoratori di dover trasportare carichi pesanti.

Xiva, mostrato dai ragazzi in un'animazione video e anche sotto forma di modellino stampato in 3D, ha trovato l'apprezzamento di Jon Battles, direttore globale dell'Engineering Advanced Technologies di Amazon: "Mi sono congratulato con loro per aver messo le persone al primo posto". Positive anche le parole di Stefano La Rovere, responsabile europeo dell'Engineering Advanced Technologies di Amazon, che ha parlato di "genialità nella semplicità del progetto".