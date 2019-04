Spunta foto iPhone, tripla fotocamera

(ANSA) - ROMA, 6 APR - Tre fori sulla parte posteriore del display per contenere le fotocamere, ma anche uno spazio per il flash e microfono. Trapelano online, attraverso il social cinese Weibo, le foto di un modello di iPhone che Apple potrebbe presentare nell'autunno del 2019. Il condizionale è d'obbligo, potrebbero trattarsi anche di libere ricostruzioni. L'immagine è stata condivisa anche da Ben Geskin, che spesso ha anticipato notizie sui prodotti dell'azienda di Cupertino.

Una fotocamera con tre obiettivi consentirebbe migliori prestazioni in condizioni di scarsa luminosità e un campo visivo potenziato. Va detto che sul mercato ci sono già smartphone che montano addirittura 4 fotocamere, come il P30 Pro della concorrente Huawei che ha scalzato Apple dal secondo posto della classifica dei venditori mondiali. Secondo indiscrezioni, anche il Samsung Galaxy Note 10 che dovrebbe essere presentato prima dell'autunno potrebbe avere un comparto fotografico basato su quattro fotocamere, almeno in una delle sue edizioni.