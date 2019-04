Motorola pensa a smartphone con 4 fotocamere

Anche la vecchia gloria Motorola pensa ad uno smartphone con quattro fotocamere, caratteristica da poco proposta da Samsung e Huawei. Sul sito CashKaro sono apparse immagini che mostrano uno smartphone con display pieno e senza interruzioni da 6,2 pollici, con un piccolo 'notch' a goccia, posteriormente ci sarebbero ben quattro fotocamere disposte sul perimetro di un quadrato e contornate da un flash Led.



Non c'è un sensore d'impronte digitali, circostanza che porta a pensare che potrebbe essere intergrato nello schermo davanti. Sulle foto c'è anche la dicitura '48 megapixel'. Non si conoscono notizie ufficiali ne' la data di un eventuale rilascio di questo dispositivo. L'ultimo smartphone dell'azienda - comprata nel 2016 dalla cinese Lenovo - si chiama Moto G7 ed è stato ufficializzato in Italia il 7 febbraio 2019 insieme al resto della gamma, ovvero Moto G7 Plus, Power e Play.