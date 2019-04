Cresce la casa smart, entro il 2019 mercato a +26,9%

Cresce il mercato della casa intelligente, l'ecosistema dei dispositivi connessi a Internet e governabili con un'app o comandi vocali. Secondo i dati della società Idc, nel 2019 dovrebbe aumentare del 26,9% su base annua con 832,7 milioni di spedizioni. Domina la categoria dei dispositivi di monitoraggio e sicurezza domestica con 140,3 milioni di spedizioni previste. Entro quest'anno gli analisti si aspettano anche una ulteriore crescita del mercato delle lampadine smart e degli altoparlanti intelligenti - considerati dei maggiordomi da salotto a cui impartire comandi - rispettivamente con 56,9 milioni e 144,3 milioni di spedizioni.

La crescita del mercato è costante anche per gli anni a venire con un tasso annuo a +16,9% tra il 2019 e il 2023, quando i dispositivi spediti saranno 1,6 miliardi, il doppio rispetto alle previsioni attuali. Secondo Idc, la sfida che attende i produttori è cercare di creare un vero e proprio ecosistema tra i vari dispositivi, grazie anche ai servizi aggiuntivi.

Vista la diffusione dei dispositivi Google e Amazon nel 2018, Idc si aspetta anche che Apple riuscirà ad ottenere più quote di mercato in questo settore.

Il mercato della casa intelligente ha margini di crescita anche in Italia. Secondo l'ultima rilevazione di febbraio dell'Osservatorio Internet of Things della School of Management del Politecnico di Milano, ha raggiunto un valore di 380 milioni di euro nel 2018 (+52% sull'anno precedente), con il 41% degli italiani che hanno almeno un oggetto 'smart'. Anche nel nostro paese le soluzioni di sicurezza sono in prima posizione, al secondo posto ci sono gli altoparlanti intelligenti.