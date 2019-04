Apple assume altro uomo chiave di Tesla

Apple assume un altro degli uomini chiave di Tesla: è Michael Schwekutsch, ex VP of Engineering dell'azienda di Elon Musk, manager della divisione che ha sviluppato il gruppo motopropulsore elettrico di Tesla. Lo riporta il sito Electrek.

Schwekutsch non è il primo ingegnere a lasciare Tesla per andare in Apple. Prima di lui è entrato nel colosso californiano Doug Field, dirigente di lunga data in Tesla nel settore ingegneria. Schwekutsch, oltre a Tesla, ha già lavorato per aziende automobilistiche come Bmw e Porsche, occupandosi sempre di gruppi motopropulsori elettrici e ibridi. Il manager entra nel gruppo dei progetti speciali di Cupertino, come il Project Titan dedicato alle auto.

La divisione Project Titan di Apple si occupa della realizzazione di tecnologie per le auto autonome. Secondo le indiscrezioni dei siti specializzati che si sono rincorse negli anni, il progetto ha subito cambi di direzione, partendo prima dai veicoli per poi concentrasi sui software. L'amministratore delegato di Apple, Tim Cook, ha più volte spiegato che nei prossimi anni ci sarà un profondo cambiamento all'interno dell'industria e Cupertino vuole la sua fetta di mercato e servizi.