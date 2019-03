Ecco Galaxy A70, display da 6,7 pollici

ROMA - Samsung prova ad alzare il tiro nella fascia media del mercato. L'azienda coreana svela sul suo sito il Galaxy A70, uno smartphone con a bordo caratteristiche premium. La più evidente è lo schermo molto ampio, un Infinity-U Amoled da 6,7 pollici senza cornici e con piccolo notch a goccia.



Di livello anche il comparto fotografico. Nella parte posteriore si trova un sensore principale da 32 megapixel coadiuvato da un grandangolo da 8 megapixel e un sensore di profondità (Tof) da 5 megapixel. La fotocamera per i selfie è da 32 megapixel. Altra caratteristica forte è la grande batteria, da 4.500 mAh, a ricarica veloce, per "condividere, giocare e trasmettere tutto il giorno", spiega l'azienda.



Lo smartphone ha sistema operativo Android 9, Ram da 6-8 GB e memoria interna da 128 GB espandibile. Integra un lettore di impronte digitali nello schermo per l'autenticazione, che avviene anche tramite riconoscimento facciale. I colori disponibili sono quattro: nero, blu, bianco e corallo.



I dettagli sul processore dello smartphone non sono ancora noti, così come il prezzo e la data di uscita. Nuove informazioni sono attese il 10 aprile, giorno in cui a Milano, Bangkok e San Paolo si terrà il Galaxy Event 2019.