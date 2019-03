Il mercato dei pc riprende nel secondo semestre

Il mercato mondiale dei personal computer chiuderà anche il 2019 con consegne in calo dello 0,5% su scala globale. Nel secondo semestre, tuttavia, il settore tornerà a respirare, registrando un + 0,4%. Lo scrivono gli analisti di Canalys, secondo cui alla base della lieve ripresa ci sarà la risoluzione dei problemi nella fornitura dell'azienda di processori Intel.

Per gli esperti, il 2019 si chiuderà con 259,7 milioni di Pc consegnati tra fissi, portatili e modelli 2-in-1 come il Surface di Microsoft, a fronte dei 261 milioni del 2018. Nella regione Emea - Europa, Medio Oriente e Africa - il calo sarà dello 0,5%, come la media mondiale, a quota 71,4 milioni di computer.

Più marcata la flessione in Nord America, dove quest'anno le consegne di Pc diminuiranno dell'1,5% scendendo a 69,7 milioni, e nella Grande Cina, che riporterà un calo dell'1,7% a 52,4 milioni. In controtendenza invece il Sud America, dove è atteso un +0,7 a 20,9 milioni di computer, e l'Asia-Pacifico, con un +2,1% a 45,3 milioni.