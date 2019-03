Apple Watch, arriva l'elettrocardiogramma anche in Italia

L'Apple Watch di ultima generazione, lo smartwatch della Mela arrivato sugli scaffali a fine settembre, ora è in grado di fare un elettrocardiogramma (Ecg) anche in Italia.

Su Apple Watch arriva l'elettrocardiogramma

La funzione, già lanciata negli Stati Uniti, adesso è disponibile anche in 19 paesi europei, compreso il nostro paese. Per usarla, basta aggiornare il sistema operativo dell'orologio con l'ultima versione disponibile, WatchOs 5.2.

L'Ecg su Apple Watch Serie 4 funziona tenendo il dito sulla corona dell'orologio per 30 secondi. Il risultato non sostituisce l'Ecg fatto dal medico con sistemi tradizionali, e cioè l'elettrocardiogramma a 12 derivazioni che si avvale di sei elettrodi posizionati sul torace del paziente più 4 sugli arti.

L'orologio può tuttavia indicare se c'è un normale ritmo sinusale - cioè il ritmo della contrazione del muscolo cardiaco - o se invece sono presenti aritmie cardiache da approfondire con il medico.

Oltre all'Ecg, l'Apple Watch ora notifica anomalie nel battito cardiaco. L'orologio controlla il battito in background, di tanto in tanto, e invia una notifica nel caso in cui rilevi un battito irregolare indice di una fibrillazione atriale.