Parla toscano l'ultima frontiera della stampa 3D

Un prodotto che migliora estetica e funzionalità degli oggetti stampati in 3D. Lo ha brevettato la 3DNextech, azienda spin off con sede a Livorno della Scuola Superiore Sant'Anna di Pisa, specializzata nello sviluppo di dispositivi connessi al mondo della stampa 3D, che presenterà il 3DFinisher alla fiera Mecspe in programma a Parma, dal 28 al 30 marzo. Lo ha reso noto l'ateneo pisano.

"E' il primo dispositivo automatico professionale - spiega una nota - per il trattamento superficiale di oggetti in Abs, Asa e Acetato di cellulosa, capace di abbattere tempi e costi di finitura manuale, rendendo gli oggetti impermeabili, lisci, lucidi e migliorandone le proprietà meccaniche in appena un'ora di trattamento". Un prodotto, secondo il ceo della spinoff, Andrea Arienti, che potenzialmente "può interessare tutto il mercato legato ai polimeri e ai materiali plastici e che ha già suscitato l'interesse delle multinazionali di settore". "La maggioranza del nostro team - prosegue Arienti - proviene dall'istituto di Biorobotica della Sant'Anna - e alcuni ragazzi sono rientrati dall'estero perché credono fortemente in questo progetto, ed è questa la nostra forza: una straordinaria attitudine alla ricerca unita allo spirito imprenditoriale".

Gli oggetti da lavorare sono depositati all'interno del dispositivo, vengono sottoposti a un processo chimico-fisico di un'ora, capace di renderli lucidi, impermeabili, molto più resistenti all'usura e allo sporco, lavabili e disinfettabili e meccanicamente molto più resistenti. L'elemento utilizzato per il trattamento è contenuto in flaconi monouso e l'utilizzatore non entra mai in contatto con l'agente chimico. Il dispositivo è stato ideato, ingegnerizzato e verrà prodotto per intero in Toscana.