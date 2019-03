WhatsApp, contro bufale arriva il contatore dei messaggi

WhatsApp continua a testare funzionalità per dare modo agli utenti di capire quando si trovano davanti alle fake news. L'ultima novità in arrivo è l'indicazione del numero di volte in cui un messaggio è stato inoltrato, e quindi quanto ha circolato sulla chat di proprietà di Facebook. La nuova funzione, una specie di contatore di cui riferisce il sito WABetaInfo, è stata avvistata su una versione beta, cioè non definitiva, dell'applicazione.

Nei mesi scorsi WhatsApp ha iniziato a segnalare quando un messaggio che si riceve non è stato scritto da chi lo manda, bensì inoltrato, e ha limitato il numero di persone a cui si può inviare simultaneamente lo stesso messaggio, così da contenere la propagazione delle bufale. A breve, un messaggio inoltrato per più di quattro volte sarà segnalato come "inoltrato di frequente". Dei messaggi inviati, inoltre, si potrà sapere il numero esatto di volte in cui sono stati inoltrati.

Sempre nell'ottica di contrastare le notizie false rendendo gli utenti più consapevoli, WhatsApp - ha rivelato WABetaInfo nei giorni scorsi - introdurrà un motore di ricerca interno (che consente di fare ricerche sul web senza uscire dalla app), e anche la possibilità di fare una ricerca per immagini: se l'utente riceve una foto, potrà risalire alle pagine web in cui è stata pubblicata in passato, in modo da valutarne l'attendibilità.