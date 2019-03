Nuovo Kindle, luce anteriore regolabile

(ANSA) - ROMA, 21 MAR - Arriva il nuovo Kindle, il primo low-cost con luce frontale regolabile. La luminosità dello schermo si può modulare in qualsiasi ambiente, sia al chiuso di notte sia all'aperto in pieno giorno. Il nuovo dispositivo ha anche un design rinnovato e la tecnologia e-ink per un migliore contrasto. "Il nostro team ha lavorato per portare questa caratteristica tanto amata dai clienti sul nostro dispositivo più economico e siamo entusiasti di presentare il nuovo Kindle, il primo a meno di 100 euro con una luce frontale regolabile integrata", spiega Eric Saarnio, Head of Amazon Devices Europa. Il nuovo Kindle è disponibile in bianco o nero a 79,99 euro, già in preordine su www.amazon.it/kindle. Le spedizioni inizieranno il 10 aprile. I clienti che a partire dal 10 aprile si iscriveranno a Kindle Unlimited potranno anche usufruire gratuitamente del servizio per 3 mesi. Kindle Unlimited offre l'accesso a oltre 1 milione di titoli appartenenti a vari generi letterari. Dopo i primi tre mesi, il costo è di 9,99 euro al mese.