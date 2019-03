Apple lancia gli AirPods con ricarica wireless

Apple lancia i nuovi AirPods, le cuffiette senza fili, dotate di un chip messo a punto da Cupertino esclusivamente per il dispositivo e che consente una connessione piu' veloce, un 50% di tempo in piu' per parlare e il comando 'Hey Siri' per essere a mani libere.

A lanciare la novità il ceo di Apple Tim Cook, attraverso un tweet.

I nuovi AirPods saranno disponibili a partire da 159 dollari, con il prezzo che sale a 199 per quelli con carica wireless. Tim Cook, l'amministratore delegato di Apple, lancia gli AirPods con un tweet.