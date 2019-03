Con AI Pil europeo +2.700 miliardi nel 2030

Se i 28 Paesi europei sviluppassero l'attuale potenziale delle soluzioni di intelligenza artificiale (AI) e lo diffondessero sul territorio, l'intero continente potrebbe incrementare di circa 2.700 miliardi (+19%) il proprio Pil entro il 2030. La previsione emerge da un rapporto di McKinsey & Company. Stando agli esperti, l'Europa ha il potenziale per colmare il divario che la separa dai Paesi leader mondiali - in primis Usa e Cina, che sono capofila - nell'implementazione delle tecnologie digitali e nello sviluppo e adozione dell'AI.

La digitalizzazione funge da presupposto alla diffusione dell'AI, ma il divario digitale dell'Europa con America e Cina - si legge - non si è ridotto negli ultimi anni. Il contributo del digitale al Pil è pari all'1,7% per l'Europa (in Italia il valore è fermo all'1,2%), contro il 2,2% in Cina e il 3,4% in Usa. Solo due aziende europee sono presenti nella top 30 mondiale delle organizzazioni leader nel digitale, e l'Europa ospita solo il 10% dei cosiddetti "unicorni digitali" del mondo, cioè le startup che valgono più di un miliardo di dollari.

L'Europa conta il 25% di startup in ambito AI su scala globale, ma è in ritardo - prosegue il rapporto - sia per quanto riguarda gli investimenti (il capitale investito pro-capite è pari a 220 euro in Usa, mentre in Europa varia dai 3 euro in Italia fino ai 58 euro in Finlandia e ai 123 euro in Svezia), sia per quanto riguarda la diffusione.