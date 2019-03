Apple, visori a realtà aumentata nel 2020

Anche Apple sta preparando un visore per la realtà aumentata, il lancio è previsto nel 2020, si dovrebbe collegare all'iPhone. Qualche indiscrezione era circolata già nei mesi scorsi, a dare qualche elemento in più l'analista Ming Chi Kuo, sempre informato sulle novità dell'azienda di Cupertino.

Secondo l'esperto gli occhiali a realtà aumentata dovrebbero entrare in fase di produzione già nell'ultimo trimestre di quest'anno per poi essere commercializzati entro il secondo trimestre del 2020. Il visore Apple dovrebbe essere diverso da Oculus Go (di proprietà di Facebook) ma anche dai visori più semplici come i Cardboard di Google.

E dovrebbe essere collegato wireless all'iPhone. Apple da anni lavora sulla realtà aumentata con la piattaforma ARKit per gli sviluppatori, che possono utilizzare le funzioni di realtà aumentata nelle app, nei giochi e negli strumenti per gli utenti di iPhone e iPad.