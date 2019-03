LG brevetta lo smartphone elastico

Dopo gli smartphone pieghevoli, arrivano i dispositivi elastici. LG deposita un brevetto negli Stati Uniti: dalle immagini si vede un dispositivo che aumenta di dimensioni tirandolo un lato, in qualsiasi direzione. Lo spazio disponibile per lo schermo aumenta e si riduce in maniera diversa a seconda delle esigenze dell'utente.

Il concetto di uno smartphone estensibile è divertente, resta da capire se il brevetto vedrà la luce. L'azienda coreana ha già messo in campo una tv con schermo arrotolabile, che può richiudersi e sparire quando non si usa. E' stata presentata all'ultimo Ces di Las Vegas.