Samsung Galaxy S10 arriva in Italia

Il Galaxy S10, il nuovo smartphone top di gamma targato Samsung, arriva in Italia. Il dispositivo è disponibile in tre versioni - Galaxy S10e S10 e S10+ - da oggi, nei colori bianco, nero verde e giallo canarino (solo S10e). A queste tonalità, l'S10+ aggiunge le finiture Ceramic Black e Ceramic White, ma solo per i modelli premium con 8 o 12 GB di Ram e 512 GB o 1 TB di memoria interna. I prezzi partono da 780 euro per S10e, 930 euro per S10 e 1.030 per S10+.

Il Galaxy S10e è il più compatto dei tre. Monta uno schermo Infinity-O, con il foro per la fotocamera frontale, Amoled da 5,8 pollici, piatto e non curvo, doppia fotocamera posteriore e lettore di impronte laterale.

Il Galaxy S10 ha un display da 6,1 pollici, 8 GB di Ram e memoria da 128 a 512 GB, tripla fotocamera posteriore e lettore di impronte ultrasonico integrato nello schermo. Il fratello maggiore, l'S10+, ha invece uno schermo da 6,4 pollici, Ram da 8 o 12 GB e memoria interna fino a 1 TB. Presenta una tripla fotocamera posteriore e una doppia fotocamera frontale, e incorpora una batteria da 4.000 mAh.

Gli smartphone hanno a bordo l'assistente vocale Bixby sviluppato da Samsung, che ora parla anche in italiano, e il sistema Samsung Pay per i pagamenti mobile.