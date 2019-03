Fitbit, nuovo smartwatch e 3 smartband

Fitbit svela quattro nuovi dispositivi indossabili - uno smartwatch e tre smartband, di cui una per bambini - che puntano sui prezzi accessibili per agganciare la crescita prevista nel segmento della tecnologia da polso.

Lo smartwatch è il Versa Lite Edition, una versione economica del modello lanciato l'anno scorso (160 euro a fronte dei 230 dell'originale), che mantiene le caratteristiche principali come il tracciamento dell'attività del sonno e del battito, ma perde la musica e l'assistente degli allenamenti (il Fitbit Coach). Promette un'autonomia di quattro giorni.

Tra le smartband, Inspire e Inspire HR sono classici bracciali da fitness, che si differenziano per la presenza del sensore di battito cardiaco sul modello HR. Hanno un'autonomia di cinque giorni; monitorano il movimento, l'esercizio e le fasi del sonno. Il listino è di 70 e 100 euro.

Infine l'Ace 2, la nuova versione della smartband pensata per i bambini dai 6 anni in su, che punta a insegnare uno stile di vita sano. Ha un design accattivante per i più piccoli, così come le interfacce. Consente il tracciamento da parte dei genitori. Arriverà nei negozi in estate a 70 euro.