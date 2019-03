Algoritmi riconoscono peggio volti con pelle scura

Gli algoritmi di riconoscimento facciale, che ad esempio vengono usati per fare in modo che le auto che si guidano da sole riconoscano i pedoni, hanno più difficoltà a 'vedere' le persone con il tono della pelle più scuro. Lo ha scoperto uno studio della Georgia Tech University pubblicato sul sito ArXiv, secondo cui il problema nasce da come vengono 'allenati'.

I ricercatori hanno testato otto sistemi di riconoscimento facciale sottoponendoli a due serie di foto di persone divise in base al colore della pelle. In media i pedoni con la pelle più scura sono stati riconosciuti con un'accuratezza inferiore del 5% rispetto agli altri, sia per le foto scattate di giorno che di notte, un problema che secondo gli autori potrebbe aumentare i rischi di incidente durante l'utilizzo sulle auto senza pilota.

La causa del problema, scrivono gli autori, va cercata nei database di foto che vengono analizzati dall'algoritmo per 'imparare' a riconoscere i pedoni, che contengono troppo poche foto di persone con la pelle scura e a cui non viene specificato di tenere particolarmente in considerazione queste immagini. "Abbiamo dimostrato nello studio - sottolineano - che con piccoli cambiamenti del processo di apprendimento si può mitigare questa disparità almeno parzialmente".