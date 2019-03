Google Assistant potrebbe essere robot

(ANSA) - ROMA, 6 MAR - L'assistente vocale di Google? Un giorno potrebbe diventare un robot domestico. La società di Mountain View ha infatti registrato un brevetto negli Stati Uniti, come riporta il sito Patently Mobile. Stando alle immagini contenute nel documento, quello che oggi è solo una voce potrebbe, in futuro, diventare un vero e proprio assistente-robot in grado di muoversi autonomamente e assolvere a diversi compiti, come spostare un oggetto, e dotato sensori visivi e sonori volti per orientarsi e identificare gli oggetti circostanti. Google Assistant è un assistente virtuale sviluppato da Google e annunciato nel 2016. Ha debuttato come una funzione dell'app di messaggistica Allo e in Google Home, un altoparlante che si attiva con la voce, cuore della casa 'smart'. Prima disponibile solo in paesi di lingua inglese, il supporto è stato via via ampliato, con l'aggiunta dell'italiano dal novembre 2017.