Apple pensa a telefono pieghevole, chiede campioni a Samsung

Apple sta valutando la possibilità di gettarsi nell'agone dei telefoni pieghevoli e per farlo potrebbe rivolgersi al suo principale avversario: Samsung. È quanto si apprende da una indiscrezione dal sito coreano ETNews.

In base alle informazioni, la società di Cupertino avrebbe richiesto la consegna di una serie di campioni di display da 7,2 pollici, praticamente gli stessi usati da Samsung per il Galaxy Fold appena lanciato che ha un display da 7,3 pollici. L'azienda coreana è leader nel campo degli schermi Oled, componente indispensabile per un display pieghevole, ed è stato proprio grazie a Samsung che Cupertino ha lanciato il primo smartphone Oled, iPhone X.

Un altro colosso coreano, Lg, fornisce i pannelli con questa tecnologia a Apple ma solo dallo scorso anno. Secondo il sito coreano anche Google e la cinese Oppo sono andati a bussare a Samsung per avere campioni di display pieghevoli.

Nei giorni scorsi, in una intervista a Bloomberg, il co-fondatore di Apple, Steve Wozniak, sodale di Steve Jobs, ha condiviso alcune riflessioni sulla nuova tendenza pieghevole del mercato dei dispositivi mobili ed ha espresso la sua preoccupazione sul fatto che Apple e l'iPhone possano rimanere indietro.