Assistente vocale sbarca in ospedale Usa

ROMA - Alexa, l'assistente vocale di Amazon, arriverà anche nelle stanze di un ospedale per aiutare i malati a comunicare in tempo reale con infermieri o chi si prende cura di loro. Il progetto - spiega il sito Engadget - sarà al Cedars Sinai Medical Center di Los Angeles dove saranno messi nelle stanze 100 dispositivi Amazon Echo. Gli altoparlanti smart utilizzano Aiva, una piattaforma con assistente vocale pensata per l'assistenza sanitaria. Ma saranno integrate anche le tradizionali funzioni di Alexa che funzionano con comando vocale e aiuteranno i pazienti a compiere azioni semplici come ad esempio cambiare canale alla tv, riprodurre musica, leggere le notizie o fornire informazioni sul meteo.



Il progetto del Cedars Sinai Medical Center non è l'unico. Al Boston Children's Hospital gli infermieri si servono degli assistenti vocali per chiedere informazioni amministrative e organizzative, come ad esempio chi sia la persona di turno in quel momento o quanti posti letto siano disponibili in un reparto.