Anche il tosaerba è smart e connesso

BARCELLONA - Dopo le luci, il termostato, le tapparelle e la porta di casa, anche il giardino diventa connesso e si dota di intelligenza artificiale. A portarcela è il tosaerba della Husqvarna, un'azienda dalla storia ultracentenaria (nella seconda metà del XVII secolo produceva moschetti per l'esercito svedese). Al Mobile World Congress di Barcellona, la compagnia porta un tagliaerba che alle funzioni più specifiche della categoria - tra cui le quattro ruote motrici e la capacità di funzionare fino a una pendenza del 70% - aggiunge la compatibilità con gli altoparlanti intelligenti di Google e Amazon.



Il tosaerba potrà essere gestito dall'interno della casa anche attraverso comandi vocali, per ora in inglese e in tedesco, poi in francese, svedese e nelle altre lingue. E attraverso lo smartphone si potrà decidere di metterlo in funzione anche quando si è al lavoro o in viaggio.



C'è poi l'apertura delle Api, cioè l'interfaccia di programmazione, che consentirà al prodotto di interagire con altre app. Ad esempio quella del meteo: in caso di neve, il tagliaerba "saprà" di non dover entrare in funzione. (ANSA).